Зустріч з польськими урядовцями на кордоні сьогодні не відбулась, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні сьогодні не відбулася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

"Останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися.

Місяць тому в Києві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс.

"Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - констатував очільник Кабміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль з міністрами сьогодні прибуде на польський кордон, - Зеленський

Нагадуємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів. Туск повідомив, що зустріч з українським урядом відбудеться 28 лютого у Варшаві.