Уряд запропонував Польщі 5 кроків "плану взаєморозуміння" для розблокування країни. ПЕРЕЛІК
Про це під час візиту на українсько-польський кордон заявив прем’єр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Український план передбачає такі кроки:
- Згоду Києва на обмеження, які запропонувала Європейська комісія щодо українського аграрного експорту - зокрема на м’ясо птиці, яйця та цукор.
- Україна попросить ЄС негайно провести скринінг законодавства, пов’язаного з аграрною політикою та транспортом - "аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції".
- Уряди в Києві та Варшаві ухвалять спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС - за прикладом Сейму Латвії. Додатково Україна пропонує Єврокомісії додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, а також запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС.
- Київ пропонує створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії, "аби оперативно вирішувати всі непорозуміння".
- Польща слідом за розблокуванням руху боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів поширить відповідні заходи на критично необхідне Україні пальне.
"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - підсумував український прем’єр.
Нагадуємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів. Туск повідомив, що зустріч з українським урядом відбудеться 28 лютого у Варшаві.