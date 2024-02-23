Уряд запропонував Польщі 5 кроків "плану взаєморозуміння" для розблокування країни. ПЕРЕЛІК

Уряд України запропонував Польщі "план взаєморозуміння" з 5 пунктів, покликаний розблокувати кордон на тлі протестів польських фермерів.

Про це під час візиту на українсько-польський кордон заявив прем’єр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

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Український план передбачає такі кроки:

Згоду Києва на обмеження, які запропонувала Європейська комісія щодо українського аграрного експорту - зокрема на м’ясо птиці, яйця та цукор. Україна попросить ЄС негайно провести скринінг законодавства, пов’язаного з аграрною політикою та транспортом - "аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції". Уряди в Києві та Варшаві ухвалять спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС - за прикладом Сейму Латвії. Додатково Україна пропонує Єврокомісії додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС, а також запуск спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. Київ пропонує створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії, "аби оперативно вирішувати всі непорозуміння". Польща слідом за розблокуванням руху боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів поширить відповідні заходи на критично необхідне Україні пальне.

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"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня - дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - підсумував український прем’єр.

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Нагадуємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів. Туск повідомив, що зустріч з українським урядом відбудеться 28 лютого у Варшаві.