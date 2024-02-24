Ворог запустив ракети на Харківщину та Дніпропетровщину, - Повітряні сили (оновлено)
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Вдень 24 лютого ворог запустив зі Сходу ракети на Харківщину та Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракети зі сходу на Харківщину!", - йдеться у повідомленні.
"Ракета на Павлоград!", - додали у ПС.
"Ракета на Чугуїв!", - інформують Повітряні сили о 13.57.
"Ракета на Сумщину зі сходу!", - пізніше повідомили Повітряні сили. Також зафіксовано повторні пуски з Курської області РФ.