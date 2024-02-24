Україна оновила ОПК та виходить на новий рівень виробництва зброї, - Зеленський

Наразі Україна суттєво збільшує арсенал власних можливостей. Нам вдалося оновити оборонно-промисловий комплекс країни, що дасть змогу вийти на новий рівень виробництва зброї.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спільного виступу з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єром Бельгії Александром Де Кроо в аеропорту Гостомеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна збільшує простір своєї безпеки і арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати путінську війну додому, в Росію", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час війни українці забезпечують здатність світу нарощувати тиск на російську державу і її економіку війни.

Також читайте: Зеленський у другу річницю вторгнення РФ звернувся до українців з аеропорту Гостомеля: Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. ВIДЕО

Зеленський подякував міжнародним партнерам за "кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі змінюватися".

Також Зеленський висловив вдячність за "кожне санкційне рішення проти Росії і кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення війни".