Україна оновила ОПК та виходить на новий рівень виробництва зброї, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спільного виступу з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єром Бельгії Александром Де Кроо в аеропорту Гостомеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна збільшує простір своєї безпеки і арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати путінську війну додому, в Росію", - сказав Зеленський.
За словами президента, під час війни українці забезпечують здатність світу нарощувати тиск на російську державу і її економіку війни.
Зеленський подякував міжнародним партнерам за "кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі змінюватися".
Також Зеленський висловив вдячність за "кожне санкційне рішення проти Росії і кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення війни".