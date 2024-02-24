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Втрати РФ в Україні за два роки війни перевищили сили, які були на початку вторгнення, - британська розвідка

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За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони Британії у твіттері (X).

Як зазначає розвідка, на початку Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це приблизно 1300 танків, понад 5 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тис. особового складу.

"За два роки конфлікту втрати РФ збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що становили її початкову силу. Підтверджені втрати Росії охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 010 осіб (+770 за добу), 340 літаків, 6534 танки, 9952 артсистеми, 12425 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними розвідки, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Дуже втішені.
    На інше можна не звертати уваги.
  • А Ш
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  • Andrew Moon
    Плюс 70 тисяч лугандонів і 50 тисяч зеків...
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