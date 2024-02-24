Втрати РФ в Україні за два роки війни перевищили сили, які були на початку вторгнення, - британська розвідка

За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Міноборони Британії у твіттері (X).

Як зазначає розвідка, на початку Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це приблизно 1300 танків, понад 5 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тис. особового складу.

"За два роки конфлікту втрати РФ збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що становили її початкову силу. Підтверджені втрати Росії охоплюють понад 2700 танків і 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 010 осіб (+770 за добу), 340 літаків, 6534 танки, 9952 артсистеми, 12425 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними розвідки, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

"Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.

Читайте також: Велика Британія запровадила проти РФ нові санкції до другої річниці вторгнення в Україну