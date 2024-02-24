730 днів українці показують світу, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися, - Мелоні

Українці протягом 730 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії нагадують світові, що означає вірити у свободу та власну націю.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час заходів у Гостомелі з нагоди другої річниці російського вторгнення, де у цей день зібралися західні лідери, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Мелоні зазначила, що аеропорт Гостомель - це місце, де була написала перша сторінка боротьби України за вільне майбутнє.

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"Відтоді минуло вже 730 днів, і протягом цих 730 днів українці нагадують нам, що значить вірити у свободу та власну націю… 730 днів українці показують всьому світові, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися", - підкреслила Мелоні.

Вона додала, що західні лідери зібралися сьогодні в Гостомелі, щоб сказати "Дякую" всім чоловікам та жінкам, які два роки тому не втекли, а почали боротися за себе, за свої сім’ї, за те, що для них є найдорожчим.

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"Європа, Захід тут, щоб віддати шану любові, адже насправді захисники України захистили те, що вони люблять, і захистили нас. І ми маємо сказати, що це земля, яку ми теж маємо захищати", - наголосила глава італійського уряду.