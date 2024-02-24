Шахраї пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін, - Лубінець

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

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Лубінець наголосив, що працівники офісу омбудсмана сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.



"Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", - наголосив Лубінець.

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