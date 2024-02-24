Новини

Шахраї пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін, - Лубінець

7949
обмін
Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: СБУ затримала ділків, які вимагали у родичів двох військовополонених 60 тис. доларів, обіцяючи обмін

Лубінець наголосив, що працівники офісу омбудсмана сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

"Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", - наголосив Лубінець.

Читайте: Обережно! Список найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини