Рішення реформувати лише БЕБ не вирішить всієї проблеми тиску на бізнес, - "слуга народу" Янченко

Проблема тиску на бізнес не вирішиться лише реформою Бюро економічної безпеки. Питання має стосуватися й інших правоохоронних органів.

Про це заявила під час засідання Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав інвесторів заявила голова ТСК, нардеп "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні заслуховували представників Нацполіції, СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР та БЕБ щодо того, яка кількість кримінальних проваджень у цих органах підпала під критерій справ, які посягають на функціонування економіки держави. Також від правоохоронних органів очікували відповідей, щодо якої кількості таких справ вже проведено аудит, і хто цей аудит проводить.

"Це велике питання, яке мало місце і серед народних депутатів, і серед бізнес-спільноти. Тому що люди, які послуговуються критичним мисленням не впевнені, що система може сама провести якісний аудит себе", - зазначила Янченко.

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Нардеп також звернулася до представника Нацполіції щодо компанії "Балістика", яка виготовляє амуніцію, зокрема бронежилети. До компанії прийшли з обшуками представники Нацполіції під час дії указу президента від 23 січня 2024 року, яким правоохоронцям рекомендувалося утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо це може заблокувати підприємницьку діяльність.

Янченко, звертаючись до заступниці керівника управління Головного слідчого управління ДБР, заявила, що на засіданні присутні кілька представників бізнесу, "кримінальні провадження яких дивним чином потрапили під розслідування ДБР, хоча там немає високопосадовців і немає правоохоронців".

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"Це Ігор Мазепа та Riviera Village. Це два кримінальних провадження, які найбільше вразили і бізнес-спільноту, і депутатський корпус. Саме представникам приватного сектору, суб'єктів господарювання було призначено просто космічні застави спочатку. До того як втрутилися народні депутати. Хочу звернути увагу на такий перекос, який ми вважаємо недопустимим. Що справи нібито відкриваються по ваших суб'єктах, але страждають перш за все суб'єкти господарювання. Вважаємо, що це неприпустимо", - додала парламентарка.

"З огляду на такі справи виникає велика критика з боку інвестиційної спільноти, з боку частини депутатів про те, що рішення лише реформувати БЕБ не вирішить всієї проблеми тиску на бізнес. Тому що питання значно ширші. Питання полягають в тому, що і інші правоохоронні органи дивним чином не розслідують економічні злочини по суб'єктах господарювання. І те, що перегинають палку під час проведення процесуальних дій, зокрема вилучаючи майно, кошти і не повертаючи.

Є і зворотна ситуація, якщо говорити про подвійні стандарти, коли правоохоронна система застосовує великі зусилля, великі потуги для розслідування тих нібито злочинів, які здійснюються суб'єктами господарювання України, чим завдають економічну шкоду, і абсолютно не бачать того, що відбувається на митниці. Коли на кордоні з Румунією було знайдено та зупинено кілька бензовозів, в яких знаходився зовсім не бензин, а контрабандні сигарети, які вивозилися за кордон. На скільки нам відомо, поки що нічого не здійснюється по розслідуванню власне такої справи", - наголосила Янченко.

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