Євросоюз відкриє в Києві інноваційний оборонний офіс, - Ляєн

Євросоюз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україна в європейський оборонно-промисловий комплекс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон... Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України", - повідомила глава Єврокомісії.

За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

"Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві", - додала вона.

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