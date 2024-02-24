Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"

Офіс Президента відмовив в акредитації на пресконференцію президента Володимира Зеленського головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.

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Офіс Президента відмовив головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в акредитації на пресконференцію

Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.