Мелоні: Плутати поняття "мир" з "капітуляцією" України є лицемірством

Італія вважає лицемірством, коли під словом "мир" мають на увазі капітуляцію України, і ніколи не поділятиме такого підходу.

Про це заявила Прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку Україні, тому що я завжди вважала справедливим право її народу захищати себе. Це обов’язково передбачає і військову підтримку. Тому що плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не поділятимемо", - сказала Мелоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Італія підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Вона додала, що потрібен всеохопний підхід, який допоможе Україні впевнено дивитися в майбутнє. Прем’єрка Італії уточнила, що має на увазі співпрацю в галузі промисловості, економічній сфері, критичній та енергетичній інфраструктурі та надання гуманітарної підтримки.

Мелоні також акцентувала, сьогоднішнім підписанням безпекової угоди Італія підтверджує, що продовжуватиме забезпечувати підтримку свободи та незалежності України, проти якої було здійснено агресію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 730 днів українці показують світу, що ніякої допомоги не вистачило б, якби не було людей, сповнених рішучості боротися, - Мелоні

"Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми робитимемо це під час головування у Групі семи, а також коли прийматимемо Конференцію з відбудови України у 2025 році. Тому що говорити про відбудову - означає робити ставку на перемогу України і на її мирне, вільне, європейське майбутнє", - наголосила Прем’єр-міністр Італії.