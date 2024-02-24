Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву чеського лідера Петра Павела про те, що Чехія знайшла за кордоном артилерійські снаряди, які могла б доставити українцям за наявності фінансування, заявив, що "такі історії відбуваються щотижня".

"Президент Чехії просто публічно про це сказав, і склалося враження, що одна Чехія цим займається. Ми дуже вдячні чеським друзям, вони проводять дуже велику роботу. Але такі історії, як те, що озвучив президент Чехії, насправді відбуваються щотижня. Тільки в мене в Мюнхені було дві розмови з главами МЗС країн "Х" (ікс) про те, що вони куплять певні обсяги артилерійських снарядів у країнах "Y" (ігрек), - сказав Кулеба в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр наголосив, що така робота щодо снарядів ведеться в щоденному режимі.

"Сьогодні я говорив із одним нашим послом, давав йому доручення прискорити постачання артснарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає", - зазначив Кулеба.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

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