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Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року

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G7
Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, а також узяти участь у її повоєнній відбудові.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Підписанти заяви наголошують, що Росія "не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою".

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"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", – наголошують вони.

Лідери "Групи семи" в цьому зв’язку привітали ухвалення Європейським Союзом чотирирічної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

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"Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік", – додали лідери.

Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Макрофінансова допомога Україні у 2024 році, як відомо, зазнає труднощів через затримку схвалення додаткового фінансування на підтримку Києва в Конгресі США. Не виключено, що його кінцеве рішення передбачатиме лише військову підтримку.

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Україна залежить від макрофінансової допомоги партнерів, позаяк переважну більшість внутрішніх доходів витрачає саме на військові цілі.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
  • НБ
    Україні потрібні не гроші на халяву, а ******* виробничі лінії для створення робочих місць тут і зараз. А от корумпованим "зеленим" потрібні саме "халявні гроші" і чим більше, тим більше вони вкрадуть. Пять років "зелені" не розвивали виробництво промислових товарів в Україні взагалі і жили "з митниці" підвищуючи "тарифи" та "сбори" на експорт та імпорт.
  • Міла Шаталова
    най живе велике мародерство ! а військову ?
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