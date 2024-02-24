Завдяки посиленню ППО український експорт зерна досягнув довоєнного рівня, - Бербок
Про це під час брифінгу в Одесі поінформувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я побачила стійкість України в портах. Оскільки порт настільки важливий, ми забезпечуємо федеральними гарантіями найбільший термінал порту Одеса. Це друга за розміром німецька інвестиція в Україні. ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і є результати: український експорт зерна досягнув довоєнного рівня", - заявила Бербок.
Також міністерка нагадала, що порти Одеси – життєво важлива артерія для всього світу.
"Протягом 731 дня ми пліч-о-пліч з вами, щоб нарешті запанував мир. У червні пройде конференція з відновлення, і будемо говорити про інвестиції в міста України", - додала Бербок.