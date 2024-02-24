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Завдяки посиленню ППО український експорт зерна досягнув довоєнного рівня, - Бербок

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок
Через модернізацію та посилення систем ППО, які захищають українські порти, експорт зерна досяг довоєнного рівня.

Про це під час брифінгу в Одесі поінформувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я побачила стійкість України в портах. Оскільки порт настільки важливий, ми забезпечуємо федеральними гарантіями найбільший термінал порту Одеса. Це друга за розміром німецька інвестиція в Україні. ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і є результати: український експорт зерна досягнув довоєнного рівня", - заявила Бербок.

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Також міністерка нагадала, що порти Одеси – життєво важлива артерія для всього світу.

"Протягом 731 дня ми пліч-о-пліч з вами, щоб нарешті запанував мир. У червні пройде конференція з відновлення, і будемо говорити про інвестиції в міста України", - додала Бербок.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Vaaleikumassalam
    В кишенях Варевського та Хомутинника.. ці товариші поставили на коліна українських фермерів а тепер польських чешських словацьких
  • oylee
    Офшоризація Зеленським надприбутків від продажу вилученого за копійки в українців збіжжя не є експортом.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Шоб не дразнити гусеи наше збіжжя потрібно транспортувати через Чорне море Дунаи
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