Безпекова угода та спільне виробництво зброї: Зеленський провів зустріч із міністром оборони Швеції Йонсоном
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
"Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут", – сказав Президент.
Глава держави зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції в Київ є важливим знаком солідарності його країни з Україною.
Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже €700 мільйонів, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.
Під час зустрічі були обговорені перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.
Президент високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.