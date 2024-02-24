Лідери G7: Ми ніколи не визнаємо псевдовибори Росії на окупованих територіях

Лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого зобов’язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Підписанти заяви вкотре закликали Росію "негайно припинити протиправну війну та повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", а також звернулись до інших країн із закликом "не виправдовувати спроби Росії набути територію силою".

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"Ми ніколи не визнаємо так звані "вибори", як минулі, так і майбутні, проведені Росією на території України, а також їхні результати. Заява Росії про намір провести голосування на своїх президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", – підкреслюють лідери G7.

Вони також обіцяють докладати зусиль для притягнення РФ та її громадян до відповідальності за злочини проти України, зокрема і через спеціальний трибунал, звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних і військовополонених.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб і біженців та захищати тих, хто цього потребує. Ми підтверджуємо нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України", – додали голови країн G7.