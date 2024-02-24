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Країни G7 будуть блокувати заморожені активи РФ до кінця війни

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Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи Росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні", – йдеться у заяві.

У документі назвали неправильним той факт, що Росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують "до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднену заяву Групи семи запевнивши Україну у непохитній підтримці.

"Два роки тому Кремль повернув війну в Європу. Агресія Росії є екзистенційною загрозою безпеці та стабільності світу. Опір України – разом із єдністю Групи семи – показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", – написав Мішель.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Заголовок "по дєбільному" написано.
    В статті сказано: не до кінця війни, а до повної виплати репарацій.
  • Comrade Revolutionary
    Яка дурість. Україна має тільки прямих збитків на пів трийльона! Замість того щоб Українській владі подати до международного суду на відшкодування всі ці "законники" граються в цікаву гру, заганяють Україну у борги????? Росія гарант по Будапештському Меморандуму? Вона його порушила! Які треба ще правові основи на відшкодування? А ще є такі" гаранти" як США, Великобританія, Франція, Китай! ВИМАГАТЬ відшкодування у міжнародному суду! Там на папері підписи цих держав! Хай по пробують сказати що це нічого не вартує! За ядерну зброю ! За не забезпечення територіальної цілісності! Хіба гарант не несе відповідальності? Але якщо не заявити це то лишається робити що робиться- на колінах вимолювати залізячча, яке вирішили знищити, але нам не дають, або продають у три дорога. Крім як підлість це ніяк не можна назвати. Сотні літаків, тисячі танків, мільйони касетних снарядів, призначені НА УТИЛІЗАЦІЮ, але їх не дають Україні. Підлий світ.
  • Артм Воронцов
    Блокувати=зберігати…

    а інвестувати у виробництво зброї заради збереження демокрвтії і цінностей які нам вже коштували не одну тисячу життів…. слабо *****…?
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