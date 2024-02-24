За два роки Сили оборони знищили 1905 ракет різних типів, 7660 безпілотників, 340 літаків та 325 вертольотів, - Олещук

З початку повномасштабного вторгнення РФ Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Силами оборони знищили 1905 ракет, 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 340 літаків та 325 гелікоптерів окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У повідомленні зазначається: "Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50-ми та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту...

За цей час Повітряними Силами проведено десятки блискучих операцій. Загалом, у взаємодії із Силами оборони України знищено: 1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал" 4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 340 – літаків. 325 – вертольотів.

Щоденно кажу "ДЯКУЮ" підлеглим за знищені цілі та успішну бойову роботу. Адже за кожною цією цифрою – ЛЮДИ!

730 днів рашисти у своїй пропаганді "знищують" наші Повітряні Сили, а тим часом українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили уже понад 18800 вильотів. Із них 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття. Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо і активно працюємо над тим, аби найближчим часом до битви врешті долучились F-16!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дістанемо ворога там, де не чекає, - командувач Повітряних сил Олещук