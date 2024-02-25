Кулеба про допомогу США: Отримуємо сигнали щодо розблокування від обох партій

Україна системно отримує сигнали від демократів та республіканців, що пакет із допомогою буде розблоковано. Країна перебуває у контакті з обома американськими партіями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки під час візиту до Організації об'єднаних націй у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала, чи чує урядовець сигнали, що американська військова допомога Україні буде розблокована.

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"Ми чуємо їх дуже багато, вони системні, йдуть на всіх рівнях – і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень", – заявив він.

Кулеба зазначив, що українська делегація говорила з декількома людьми, котрі можуть впливати на процеси ухвалення допомоги. Голова МЗС повідомив, що багато говорив з колегами про снаряди, зброю та те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США.

Він зазначив, що Україна перебуває у контакті як з республіканцями, так і з демократами. За його словами, представники обох партій звинувачують одне одного у ситуації з допомогою Україні.

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"Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, політика скрізь працює однаково, але в усіх розмовах з американськими політиками, які не завжди приємні та милі розмови, я кажу одну просту річ: "Дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, думаю, це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу", – пояснив голова МЗС.

За словами Кулеби, американські політики не дивляться на цю ситуацію через таку перспективу. І коли їм надають цю перспективу, то вони усвідомлюють ціну, яку українці платять за їх внутрішньополітичні дебати, пояснив очільник української дипломатії.

Він наголосив, що якщо український солдат не отримає необхідної зброї, це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси США та простих американців: "Тому найкраще [для США] – це допомогти українському солдату".