Між Західною та Східною Європою виникли розбіжності через недостатню допомогу Україні, - Bloomberg

За даними Bloomberg, суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на публікацію Bloomberg, яка ґрунтується на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності,

Європейські дипломати, з якими поспілкувалось агентство, вважають: якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать" і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Одна з причин – категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.

Додатково Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації", сказав один зі співрозмовників Bloomberg.

Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Претензії у східноєвропейських держав є і до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

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