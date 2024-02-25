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Між Західною та Східною Європою виникли розбіжності через недостатню допомогу Україні, - Bloomberg

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єс,євросоюз
За даними Bloomberg, суперечка через нездатність Євросоюзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на публікацію Bloomberg, яка ґрунтується на інтерв’ю з європейськими посадовцями, зокрема й на умовах анонімності,

Європейські дипломати, з якими поспілкувалось агентство, вважають: якщо Росія все ж виграє війну в Україні, "Західній Європі цього не пробачать" і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Одна з причин – категорична позиція кількох західноєвропейських країн щодо пошуку джерел артилерійських снарядів для України. Франція активно наполягає, що відповідні інвестиції мають залишатись тільки в межах ЄС – що вже загальмувало постачання снарядів.

Додатково Кіпр і Греція з геополітичних міркувань виступають проти закупівлі снарядів у Туреччини. Для східноєвропейських держав це свідчить про те, що "Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації", сказав один зі співрозмовників Bloomberg.

Один європейський посадовець заявив, що в разі перемоги РФ його країна більше не купуватиме зброю у Франції, а натомість буде розвивати оборонне партнерство зі США, Британією та Україною, бо вони є надійнішими союзниками.

Претензії у східноєвропейських держав є і до Німеччини. Хоча номінально вона – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні, позиція німецької влади щодо постачання далекобійних ракет Taurus викликає роздратування у столицях на схід від Берліна.

Недовіра Східної Європи до Західної проявляється і в пошуку нового генерального секретаря НАТО. Хоча більшість його членів підтримують кандидатуру Марка Рютте, його відсутність комунікації зі східноєвропейськими державами спонукала до висунення президента Румунії Клауса Йоганніса.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • НБ
    Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
    блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
    Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
    Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
    І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

    ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
    ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
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