Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 24 лютого уразили 13 районів зосередження окупантів та станцію РЛС, - Генштаб
7021
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 24 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції противника".