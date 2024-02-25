Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 409 820 осіб (+810 за добу), 6542 танки, 9981 артсистеми, 12441 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
8 3509
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 409 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 409820 (+810) осіб / persons,
танків ‒ 6542 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 12441 (+16) од,
артилерійських систем – 9981 (+29) од,
РСЗВ – 999 (+0) од,
засоби ППО ‒ 684 (+0) од,
літаків – 340 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7681 (+22),
крилаті ракети ‒ 1907 (+2),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13011 (+23) од,
спеціальна техніка ‒ 1578 (+2)