Захід має діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ, - Сунак

Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що країнам Заходу слід сміливіше підходити до питання конфіскації російських активів, які були замороженні після повномасштабного вторгнення до України. Це дозволить завдати сильного удару по російській економіці та фінансуванню Москвою війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Сунак нагадав, що Україна потребує допомоги - потрібні зброя дальньої дії, безпілотники та боєприпаси.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Крім того, він закликав США продовжувати підтримувати Україну фінансово та надавати їй військову допомогу.

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"Нам не варто недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку. Впевнений, що вони це зроблять", – додав прем'єр Британії.