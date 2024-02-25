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Путін не дочекається відмови західних партнерів підтримувати Україну, - Маркарова

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Посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова вірить, що демократичний світ не припинить підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я вірю, що цього не станеться. І для цього ми працюємо вдень і вночі з нашими партнерами тут, і така ж велика дипломатична команда працює скрізь у світі. І тому ми бачимо, як більше 50-ти країн збираються разом у контактній групі захисту України, яку ми називаємо "Групою Рамштайн", і за особистої участі міністра (оборони США Ллойда) Остіна", – сказала Маркарова, виступаючи у Вашингтоні напередодні другої річниці початку широкомасштабного російського наступу.

Маркарова зауважила, що президент Росії Володимир Путін "дуже чітко говорить про намір не лише знищити нас, але й напасти на будь-кого, хто є вільним і демократичним".

"Він співпрацює разом з ХАМАСом, запрошує їх до Москви, з Іраном, у якого він купує зброю і невідомо, що він їм дає взамін. Співпрацює з Північною Корею. Так ясно, що це нова вісь зла, клуб диктаторів та безжальних режимів, які працюють разом", – сказала Маркарова.

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Щоб протистояти диктаторам, демократичний світ має продемонструвати єдність.

"Ми бачимо це як лакмусовий папірець для демократій, чи ми будемо триматися разом, незалежно від наших демократичних циклів, а насправді заради збереження наших демократичних циклів, бо це – те, що відстоюють українці в Україні. Але попри політичні й демократичні зміни, чи ми зможемо залишатися зосередженими на тому, що важливо для всіх нас, незалежно від партій, національностей і країн, і, об’єднавшись, захищати наші демократичні цінності", – сказала Маркарова

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Eärnil VII bb632483
    Уявіть собі, що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів. Більш того, ви дізнаєтесь про її сімейні активи - елітну нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.

    Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.

    Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.

    Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
  • Orion 36689802
    Бла бла бла
    Бла бла бла...
    Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
    А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Посолка😁 послиха, послиня, послиця...
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