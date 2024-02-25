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Країни ЄС потребують більше інвестицій на тлі війни в Україні, - ексголова Європейського центробанку Драгі

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драгі,маріо
Європейський Союз має швидко знайти способи фінансування масштабних інвестицій, щоб наздогнати серйозні зміни у світовому порядку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив ексголова Європейського центробанку, колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Протягом останніх кількох років у світовому економічному порядку відбулося багато глибоких змін. Вони мають різноманітні наслідки, один з яких очевидний - нам доведеться інвестувати величезну суму за порівняно короткий час у Європі", - зазначив Драгі

Виступаючи перед міністрами фінансів країн ЄС, він наголосив на необхідності нарощування оборонних витрат через війну в Україні.

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Драгі підкреслив, що ЄС має залучити більше приватних заощаджень. Розглядається, зокрема, спільне запозичення для посилення військового потенціалу, як було під час пандемії коронавірусу.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
    дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
  • Lopik Kocur
    A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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