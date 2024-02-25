Проєкти USAID під загрозою через затримку виділення допомоги Україні Конгресом США

Проєкти Агентства США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні є під загрозою через затримку зі схваленням конгресу додаткового фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

За її словами, Агентство зробило довгострокові інвестиції, "які ще довгий час приноситимуть дивіденди", зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство, щоб українські фермери могли продовжити працювати, попри руйнування, яких завдають їм постійні російській обстріли.

Проте усі програми USAID нині під загрозою. Пауер пояснила це відсутністю фінансування з Конгресу США на діяльність USAID.

"Це все – в інтересах України та в інтересах США, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах США, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги", – пояснила вона.

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Пауер також зауважила, що загроза нависла і над гуманітарними програмами в Україні, що спрямовані на найвразливіші групи населення – людей, які втратили своє житло через російські обстріли, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів.