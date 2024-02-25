Атака "Шахедами" на Хмельниччину: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Хмельниччині

Атака "Шахедами" 25 лютого

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, знищено 16 "шахедів" з 18.

Цього ранку Київщина також була атакована ударними БпЛА. Працювала ППО, ворожих влучань у житлову та критичну інфраструктуру не зафіксовано