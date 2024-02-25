Росіяни окупували Ласточкине неподалік Авдіївки, у Генштабі заявили про бої за нього. ФОТО

Російська армія окупувала наступний населений пункт за Авдіївкою – селище Ласточкине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йдеться у повідомленні.

Також захоплення селища підтверджує боєць 24 ОШБ "Айдар" із позивним Осман. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи.

Окрім цього російські ресурси публікували відео- та фотопідтвердження перебування військ окупантів у цьому населеному пункті.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом 24 лютого українські захисники відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

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