Росіяни окупували Ласточкине неподалік Авдіївки, у Генштабі заявили про бої за нього. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог окупував Ласточкине. Кацапи продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йдеться у повідомленні.
Також захоплення селища підтверджує боєць 24 ОШБ "Айдар" із позивним Осман. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи.
Окрім цього російські ресурси публікували відео- та фотопідтвердження перебування військ окупантів у цьому населеному пункті.
Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом 24 лютого українські захисники відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.