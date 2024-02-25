Сирський відвідав передові командні пункти на фронті: Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, вони ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

Сирський також наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць.

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"Поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати.

Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу", - резюмує він.