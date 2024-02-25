"Укренерго" відновило лінію живлення Запорізької АЕС

Енергетики відновили резервну лінію Запорізької атомної станції, що забезпечує резервне живлення об’єктів на майданчику атомної станції

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади відновили надійність живлення Дніпровського регіону. В роботу була включена лінія 330 кВ, яка була нещодавно пошкоджена російськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це посилило стабільність енергопостачання Дніпропетровщини, енергетичні об'єкти якої відновлюються після цілеспрямованих російських атак.

"Наші бригади все ще продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, від якої залежить надійність живлення ЗАЕС. Відновлювальні роботи відбуваються лише після дозволу військових. Швидко просуватися нашим фахівцям заважають постійні атаки ворога, робота на певних ділянках значно ускладнена", - додали у компанії.

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