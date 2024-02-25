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Польські фермери блокують 6 КПП на українському кордоні, у чергах понад 2 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

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Польські аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований. Станом на ранок на заблокованих КПП у чергах перебуває майже 2400 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, станом на ранок блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований.

"По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", - сказав речник.

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Демченко додав, що наразі польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • govtva
  • Всеволод Марчелло
    Професорка етики Варшавського універу.

    Magdalena Środa

    2 д. ·

    "Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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