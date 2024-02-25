Польські фермери блокують 6 КПП на українському кордоні, у чергах понад 2 тис. вантажівок, - Держприкордонслужба

Польські аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований. Станом на ранок на заблокованих КПП у чергах перебуває майже 2400 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, станом на ранок блокування руху польськими фермерами продовжується на шести напрямках. Аграрії відновили протести на КПП "Устилуг-Зосин", який вчора був розблокований.

"По всіх цих напрямках сукупно станом на ранок сьогодні - це десь майже 2400 вантажівок. Найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Дійсно, вчора по напрямку пункту пропуску "Устилуг"символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", - сказав речник.

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Демченко додав, що наразі польські протестувальники не блокують рух автобусів та легкових автомобілів на жодному з пунктів пропуску.