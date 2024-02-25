У Литві зібрали понад 8 мільйонів євро на комплекти безпеки для українських військових

Кампанія стартувала наприкінці січня. Організатори "Radarom!" закликали жертвувати гроші на придбання комплектів безпеки для військовослужбовців, які воюють в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

Ініціаторами збору "Radarom!" стали організації Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT та журналістка Ріта Мілюте. Кампанія тривала чотири тижні. Загалом вдалося зібрати 8,288 мільйона євро. На кошти, пожертвувані литовськими громадянами, підприємствами та організаціями, буде закуплено та доставлено в Україну 1115 наборів для наших бійців.

Кожен комплект вартістю 7,5 тис. євро складається з:

монокуляра нічного бачення,

лазерного прицілу,

індивідуального антидронового комплексу.

Устаткування виготовлене у Литві компаніями "Brolis Semiconductors" та "NT Service".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року