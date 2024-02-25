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У Литві зібрали понад 8 мільйонів євро на комплекти безпеки для українських військових

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Кампанія стартувала наприкінці січня. Організатори "Radarom!" закликали жертвувати гроші на придбання комплектів безпеки для військовослужбовців, які воюють в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT.

Ініціаторами збору "Radarom!" стали організації Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT та журналістка Ріта Мілюте. Кампанія тривала чотири тижні. Загалом вдалося зібрати 8,288 мільйона євро. На кошти, пожертвувані литовськими громадянами, підприємствами та організаціями, буде закуплено та доставлено в Україну 1115 наборів для наших бійців.

Кожен комплект вартістю 7,5 тис. євро складається з:

  • монокуляра нічного бачення,
  • лазерного прицілу,
  • індивідуального антидронового комплексу.

Устаткування виготовлене у Литві компаніями "Brolis Semiconductors" та "NT Service".

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
  • Алекс Скела
    Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
    Низький уклін.
  • vidasik
    Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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