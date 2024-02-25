Новини

Знищення А-50 не завадить окупантам завдавати ракетних ударів, проте зменшить спроможності радіолокаційної розвідки росіян, - Ігнат

2 38617
ігнат
Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не вплине на удари по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що після знищення А-50 кількість ракет, якими росіяни завдають ударів по Україні, не зменшиться. 

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав Ігнат.

Він додав, що окупанти ще мають літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тому атак не уникнути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 8 тис. ракет випустила РФ по Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Ігнат

"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їх спроможності в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей, а також виявлень наших радіолокаційних систем", - пояснив Ігнат.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    - Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
    - Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
  • anna petrova fabee43b
    Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
  • Maksim Perepelitca
    Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
    Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини