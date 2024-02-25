Знищення А-50 не завадить окупантам завдавати ракетних ударів, проте зменшить спроможності радіолокаційної розвідки росіян, - Ігнат
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
Він зазначив, що після знищення А-50 кількість ракет, якими росіяни завдають ударів по Україні, не зменшиться.
"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", - сказав Ігнат.
Він додав, що окупанти ще мають літаки дальнього радіолокаційного виявлення, тому атак не уникнути.
"Звичайно, будуть враховувати те, що відбулося. Не будуть підлітати тим самим А-50. Ви бачите, що чим більше їх знищуємо, тим далі діє той літак. Це зменшує їх спроможності в проведені радіолокаційної розвідки території України, виявлення повітряних цілей, а також виявлень наших радіолокаційних систем", - пояснив Ігнат.