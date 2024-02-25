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Підрив Генічеського мосту. Свідчення очевидців. ВIДЕО

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24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону. Два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи

Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок? Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Також дивіться: Зачистка лісосмуги біля сумнозвісної труби в Авдіївці бійцями 53 ОМБр. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Часто героізм -- це чіись проиоб
  • 18c49ed2
    Это лицо героя должно Зеле, Верещучке и прочим гнидам приходить в кошмарах каждую ночь до скончания их века.
  • serj2006 fursa
    Криваві наслідки демократичних виборів 2019 року.
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