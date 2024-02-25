План на 2024-й вже є, він потужний та сильний, публічно про нього не говоримо, - Умєров

Міністерство оборони України має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", – сказав Умєров.

Міністр висловив упевненість, що заплановані дії дадуть свої плоди. Він також додав, що Міноборони координує роботу зі спорудження фортифікацій. На сьогодні, за словами Умєрова, вдалося обладнали більше ніж декілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій.

"Будемо продовжувати роботу, працювати над цими треками. Всі кажуть, що краще про наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити прорив", - наголосив міністр оборони.

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