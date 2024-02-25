Новини

2024 рік стане роком активного застосування наземних дронів на полі бою, - Камишін

1 97630
камишін
У 2024 році наша країна почне активно використовувати на фронті наземні дрони.

Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", - сказав міністр.

Крім того, за словами Камишіна, удари по стратегічних об'єктах всередині країни-агресора були завдані дронами українського виробництва.

Минулого місяця українські військові показали кадри використання на передовій наземного безпілотного робота Ironclad, обладнаного тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля М2".

Також читайте: У Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall

Ironclad - роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Ironclad має броньований панцир, що захищає від стрілецької зброї, а керувати ним можна дистанційно - з безпечного місця.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Оповідати про майбутні дрони - називається "дрончити"!
    )))
  • Алекс Скела
    Знову, і знову, і знову - про майбутнє!
    (мрійливо):
    Яке ж воно прекрасне!
  • Vaaleikumassalam
    ВСІ БРЕХУНИ ГОВОРЯТЬ ПРО МАЙБУТНЄ А НЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ ТЕПЕР
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини