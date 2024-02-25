Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати ворогу максимальних втрат, - заступник головнокомандувача ЗСУ Сухаревський
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Сформовані підрозділи Сил безпілотних систем стануть потужним кулаком, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою
Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані - це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", - наголосив він.