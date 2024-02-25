Японія планує запровадити нові санкції проти Російської Федерації

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав країни G7 продемонструвати солідарність у підтримці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NHK.

Кісіда розповів про Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. Тоді ж Київ та Токіо підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі й щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Окрім того, він заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

"Кісіда підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним", - пише видання.

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