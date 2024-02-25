Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території, - Умєров

Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території. Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – сказав очільник міноборони України.

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