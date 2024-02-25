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Половина постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території, - Умєров

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рустем,умєров
Україна робить все можливе і неможливе, але робота на фронті ускладнюється без своєчасних постачань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на форумі "Україна. Рік 2024".

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% зброї не постачається вчасно Те, що виділяється, якщо воно не приходить своєчасно, то ми втрачаємо людей і території. Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", – сказав очільник міноборони України.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    А навіщо тоді звільняли Залужного якщо справа у тому що влада не може забезпечити Сили оборони всім необхідним?
    Га, Умеров?
  • 18c49ed2
    А сколько оружия и боеприпасов вы сделали для армии сами?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Так тил у нас Зєлєнскій мав би тримати. З Умєровим. Але замість щайнятися тилом вони займаються піаром з виїздом на фронт для фотосесії і беззмістовними гастролями по закордонах.
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