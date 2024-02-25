На Таврійському напрямку тривають запеклі бої, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.

"Загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожих БпЛА різних типів. Ще чотирьох російських окупантів взято в полон", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку втрати окупантів становлять 312 осіб, уражено російські "Тор" і "Солнцепьок", - Тарнавський