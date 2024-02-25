Росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми України: атакують насамперед промислові регіони, - Галущенко

Російські війська змінили тактику обстрілів енергетичної системи України. Минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни, а зараз завдають ударів насамперед по промислових регіонах, намагаючись через енергетику вплинути на економіку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як пояснив Галущекно, обстріли наразі відбуваються щодня. Кожен день ворог обстрілює прифронтові об'єкти генерації й підстанції.

"Якщо минулої зими вони масовано атакували енергосистему усієї країни з метою досягти блекауту держави, то цієї зими вони обрали іншу тактику - атакують певні регіони, тобто енергосистему певних регіонів, у першу чергу промислових. Тобто вони через енергетику намагаються вплинути на економіку, щоб зупинити найбільші виробництва", - пояснив міністр.

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За словами Галущенка, ворог зрозумів, що не зможе перемогти енергосистему, у зв'язку з чим змінив тактику. Утім, успіху все одно не має.

"Важливо те, що минулої зими, коли витратили до 2 тисяч ракет і дронів для того, щоб уразити всю енергосистему - вони по факту зазнали поразки", - додав міністр.

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