Оборонна промисловість у 2023 році виробила втричі більше, ніж 2022-го, - Камишін

У 2024 році спроможності вітчизняного оборонного сектору зростуть ушестеро.

Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Минулого року наша оборонка виробила втричі більше, ніж за 2022 рік. Наші спроможності за 2023 рік ще в шість разів більші за минулий рік. Ми маємо близько половини цих спроможностей законтрактованими на 2024 рік. Працюємо разом з Міністерством оборони, Силами оборони на подальшу контрактацію", - заявив міністр.

Він зазначив, що загалом українська оборонна промисловість складається з 500 підприємств, які працюють над конструювання, ремонтом, виробництвом і обслуговуванням всього, що працює на українську армію. За словами Камишіна, це близько 400 приватних компаній та 100 - державних.

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Міністр стратегічних промисловостей додав, що минулого року Україна наростила виробництво боєприпасів, почали з’являтися нові позиції. Цього року Україні теж нарощує виробництво снарядів.