За два роки Росія обстріляла Україну 110 тисяч разів

З початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли українську територію 110 тисяч разів, переважно об’єкти цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Із початку широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури, обстріляли 110 тисяч разів. А це завжди - виїзд величезних сил наших рятувальників та поліції на місця ліквідації наслідків таких обстрілів", - заявив він.

Ігор Клименко наголосив, за цей час лише Національна поліція задокументувала 113 тисяч воєнних злочинів.

Водночас зазначає очільник Міністерства внутрішніх справ, якщо ще рік тому міжнародні партнери запрошували українців на навчання, де інструктували, як працювати рятувальникам, як розбирати завали та документувати злочини, то наразі вже українські правоохоронці отримують десятки запитів щодо обміну, на жаль, гірким досвідом.

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"Українці можуть надати міжнародним партнерам максимальну інформацію щодо ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Адже протоколи, за якими ми працюємо, вдосконалюються щодня. Завдяки цьому ми можемо працювати дуже швидко та ефективно", – пояснив Клименко.