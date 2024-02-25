Адвокат Пашинського Федур: Чому у справі досі немає потерпілого? Нафтопродуктів Курченка у природі не існує, вони належать "Роснафті"

Такого поняття, як "нафтопродукти Курченка" немає, вони належать "Роснафті", а отже країні-агресорці - Російській Федерації.

Про це під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Сергію Пашинському повідомив його адвокат Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Пашинський має досвід незаконного кримінального переслідування у 2019 році.

"Парадокс полягає у тому, що там ті ж самі дійові особи...Тоді була задача: треба було його закрити", - заявив адвокат, додавши, що після початку повномасштабного вторгнення Пашинський міг виїхати з країни.

"Ні, він залишився тут... Якби тоді не Пашинський, за 3 місяці до вторгнення, не зробив ту роботу, яку він зробив, сьогоднішнього засідання тут точно б не було,... тому, що Київ був би знищений...Не було б цих процесів...Сьогодні ситуація є паскудною, тому що престаріла мати Пашинського має важке захворювання, у мене таке враження, що якась паскуда, яка саме так хоче йому помститися - добити матір", - продовжив адвокат.

Коментуючи підозри Пашинському, він зазначив: "Розслідування іде вже 10 років, по сьогоднішній день не відповіли на одне просте запитання: нафтопродукти чиї? Хтось ляпнув, що є нафтопродукти Курченка в Україні, це дурниця повна - тому що нафтопродуктів Курченка у природі не існує...Варто було б встановити: якщо мова про нафтопродукти, то що це за нафтопродукти взагалі, про які ми говоримо? Хто їхній власник? Наскільки я розумію, мова про нафтопродукти, власником яких є "Роснафта". А чому у нас у цій справі немає потерпілого? Його немає, з однієї причини, що "Роснафта", яка забезпечує збройні сили РФ, вони глибоко переконані, що зайдуть сюди і заберуть своє сторицею. Це ж питання, що під час слідства треба було вирішити, чиї це нафтопродукти. Кажуть, Курченка".

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Він припустив, що ці нафтопродукти йшли транзитом через Україну. Він також зауважив, що у суді відсутні документи, на підставі яких ці нафтопродукти перетнули кордон України.

"Цих документів немає, бо якщо буде встановлено, що це продукти "Роснафти" ( тобто країни-агресорки), то виникне одне просте питання: а ми чому тут зібралися? До чого тут взагалі НАБУ, до чого прокурор, САП, а що тут взагалі з підсудністю? ...Це точно не підсудність НАБУ чи САП. Я розумію наслідки цієї справи, але ми будемо боротися і я впевнений, що ми доведемо свою правоту", - запевнив Федур.

Він також акцентував увагу, що терміни досудового розслідування щодо цієї справи минули.

СПРАВА ПАШИНСЬКОГО

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.