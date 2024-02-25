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Сили МВС знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів, - Клименко

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рф,техніка,знищення
Працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України, за два роки знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Те, що підтверджено Генштабом: ми знищили або пошкодили ворожої техніки на 5, 5 млрд доларів - це саме тільки система МВС", - сказав Клименко.

Він зазначив, що працівники Міністерства внутрішніх справ становлять 20% від Сил оборони України. Крім того, 10 бригад "Гвардії наступу" вже сформовані і перебувають на лінії фронту.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Luk Viktor
    як там беркутята із Дніпра воюють?
  • Бомж a80438c5
    Випиши собі премію
  • GICKO_ BANAN
    Навіщо рахувати матеріальні збитки ворогу ? Це якщо більше нема чого робити.
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