За тиждень Сили оборони знищили приблизно 7390 окупантів та 1154 одиниці озброєння й військової техніки, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 18 по 25 лютого 2024 року Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу противника.

Автор: Наталя Джума