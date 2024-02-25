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Інформація, що росіяни окупували Ласточкине - неправдива, зараз точаться бої на околиці, - ОСУВ "Таврія"

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війна,зсу
Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Українській правді повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

""На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - йдеться в повідомленні.

Речник "Таврії" додав, що на цій ділянці фронту тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських воїнів.

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Нагадаємо, 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що українські підрозділи покинули Ласточкине з метою уникнення втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи. Російські воєнкори також повідомили про захоплення селища.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
  • Алексей Карпенко 65f402b1
    Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
  • Володимир Краснобокий
    Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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