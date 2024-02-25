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Трибунал щодо РФ буде, збираємо всі необхідні матеріали, - генпрокурор Костін

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андрій,костін
Наразі триває робота над юридичною моделлю майбутнього спеціального трибуналу для РФ за злочини агресії проти України.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю, генпрокурор наголосив, що вчинення РФ злочину агресії призвело до скоєння більше ніж 122 тисяч фактів воєнних злочинів, зареєстрованих на цей момент.

"Покарання Росії та всіх її злочинців за всі воєнні злочини, відновлення справедливості для всіх жертв і постраждалих від цієї війни є необхідною умовою збереження світового порядку", - зазначив генпрокурор.

За його словами, немає такого виду злочину, який РФ не скоїла б в Україні.

"Україна є першою, яка намагається притягти агресора на міжнародному рівні за злочин агресії. Це станеться вперше після Нюрнберзьких процесів", - наголосив Костін.

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"Трибунал, який зараз обговорює координаційна група (Core Group), що налічує понад 40 країн світу... 6 місяців комунікації з березня 2022 року до жовтня 2022 року знадобилося для того, щоб наші партнери підтримали офіційно ідею створення спеціального трибуналу", - розповів він.

Генпрокурор продовжив: "Зараз уже 40 країн обговорюють юридичну модель трибуналу. Тобто трибунал буде створено! Але ми не втрачаємо час і з липня 2023 року в Гаазі працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)".

Костін пояснив, що українські прокурори разом із прокурорами інших країн, включно зі США, збирають та аналізують матеріали щодо агресії, ці документи стануть базою для розгляду трибуналом.

За його словами, створення трибуналу щодо агресії важливе для того, щоб "не допустити повторення таких злочинів в інших куточках світу".

Також Костін відзначив тісну співпрацю української прокуратури з Міжнародним кримінальним судом.

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"Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна щодо депортації українських дітей - безпрецедентний результат, який став можливий саме завдяки такій взаємодії. Протягом п'яти місяців українські прокурори тісно співпрацювали з представниками МКС. І матеріали українських розслідувань також лягли в основу цього рішення", - уточнив він.

Генпрокурор запевнив, що активна робота з МКС для притягнення до відповідальності всіх причетних до депортації дітей, включно з військовим і політичним керівництвом РФ, триває.

"Взаємодіємо з міжнародними інституціями та країнами-партнерами задля розшуку і повернення українських дітей та ідентифікації підозрюваних", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Олексій Гедз afc45b03
    А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
  • Hulio
    З падінням зе-влади костін сам тікатиме за поребрік разом з дружбаном єрмаком.
  • НБ
    Для трибуналу потрібна не "перемога України" яку проголошують як відновлення кордонів 1991 року, а "капітуляція" ********** прийнята коаліцією союзників після знищення фашистського режиму ***** в **********. Якщо не буде капітуляції то трибуналу теж не буде і будь якого реального покарання жоден кацапський вбивця, мародер, гвалтівник, воєнний злочинець не понесе. ***** спокійно здохне і натомісць зявиться *****-2. ... Кацапи сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про який трибунал взагалі може йти мова? Як уже остогидли зелені ухилянти-імітатори своїм беззмістовним балабольством...
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