Новини

Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов

7 74889
буданов,кирило
Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети. Заяви про масштабне застосування північнокорейських ракет теж не відповідають дійсності.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, у Буданова запитали, чи передав Іран далекобійні ракети Росії.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів керівник української розвідки.

Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет.

Також читайте: У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research

"Але сказати, що це масштабне застосування - це теж не відповідає дійсності", - додав Буданов.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
  • Al Kap
    А ти звідкіля знаешь?!!!

    Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

    І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
  • Mikola Mazurenko
    Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини