Іран не передавав Росії далекобійні ракети, - Буданов

Станом на зараз Іран не передавав Росії далекобійні ракети. Заяви про масштабне застосування північнокорейських ракет теж не відповідають дійсності.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час спілкування з журналістами на полях форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, у Буданова запитали, чи передав Іран далекобійні ракети Росії.

"Їх немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів керівник української розвідки.

Водночас він зазначив, що РФ застосувала проти України кілька північнокорейських ракет.

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"Але сказати, що це масштабне застосування - це теж не відповідає дійсності", - додав Буданов.