Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним, щоб вона завдала Росії поразки на полі бою, - ексгенсек НАТО Расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україні потрібно надати все необхідне для того, щоб вона перемогла Росію на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час онлайн-включення на форумі "Україна. Рік 2024".

Колишній генсек НАТО зазначив, що завдяки мужності українського народу Путін за два роки не досяг своєї мети – знищення України як незалежної та демократичної держави.

"Попри величезні труднощі Україна витримала. На початку третього року війни зараз уже союзники України мають продемонструвати, що ці всі зусилля не були марними. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона завдала Росії поразки на полі бою. Якщо ми не в змозі поставити обіцяні снаряди, існування у цей період обмежень на поставки боєприпасів великої дальності є недоцільним", - заявив Рассмуссен.

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Він додав, що саме тому безпекові гарантії від союзників України є настільки важливими.

"Я дуже радий, що Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Італія та Данія підписали ці угоди. Це чітко демонструє Путіну, що союзники будуть надавати Україні все необхідне стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив колишній генсек НАТО.